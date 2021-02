Szép magyar várak – Siklós a Villányi-hegység lábánál

Siklós település a Soklyósi család birtoka volt, ők kezdtek várépítésbe a 13. században. A Soklyósi családnak és más, baranyai nemesi családoknak gyakran voltak összetűzéseik, még a vár ostromára is sor került, majd Zsigmond idején elkobozták birtokaikat, így a várat is. 1395-től a Garaiaké lett, és az ő uralmuk alatt az ország legerősebb várává vált, 1481-ben az építmény visszaszállt a királyra, miután Garai család kihalt. Mátyás fiának, Corvin Jánosnak adományozta, aki eladta Bajnai Both Andrásnak. Tőle 1507-ben Perényi Imre nádor kezére került, aki átépítette, korszerűsítette. A vár 1543-tól 143 éven át török kézen volt, gyakorlatilag raktárként használták. 1686-ban szabadult fel és császári tulajdonba került, majd 1728-tól a Batthyány család kapta meg, 1873-ban pedig a Benyovszkyéké lett. 1944-től az állami Honvéd Kincstár lett a tulajdonosa, majd 1956-tól elkezdődtek a modern kori felújítási munkálatok. A legtöbben talán a Tenkes kapitánya klasszikus tévéfilm-sorozatából ismerjük a várat.