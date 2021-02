Brutálisan kivégezték a bátor fáraót

A korabeli források alapján Szekenenré Ta-aa, a bátor fáraó csatában esett el, a modern tudósok véleménye azonban megoszlik a kérdésben. Egy friss tanulmányban a legújabb képalkotó technikákkal végzett vizsgálat eredményeit mutatják be a szakértők – számol be az EurekAlert. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy az uralkodó fogságba esett, a balzsamozóknak viszont több sebesülést is sikerült elrejteniük.

Szekenenré Ta-aa az időszámítás előtti 16. század közepén uralkodott néhány évig. A fáraó vezetésével kezdődött meg az Egyiptom északi részét megszálló hükszoszok kiűzése, a háborúban azonban maga a király is elesett. Szekenenré Ta-aa múmiáját az 1880-as években fedezték fel, a kutatók azóta próbálják kideríteni, hogy pontosan hogyan halt meg az uralkodó. Mivel a vizsgálatok csak a fején mutattak ki sebeket, egyes elméletek alapján a fáraót elfoghatták a hükszoszok, majd kivégezték; míg mások úgy gondolják, hogy álmában, egy összeesküvés során gyilkolták meg. Eddig úgy tűnt, hogy a testet nem túl jó minőségben, kapkodva balzsamozták.

A friss elemzés ugyanakkor egészen mást mutat: a korábbi elképzelésekkel szemben a korabeli balzsamozók gondos munkát végeztek, és több sebesülést is sikeresen elfedtek. A képalkotó, például CT adatok alapján a szakértők megerősítették, hogy a fáraót valóban elfogták a csatatéren, kezeit pedig hátrakötözték.

Dr. Sahar Saleem, a Kairói Egyetem radiológus munkatársa és a csapat tagja szerint Szekenenré Ta-aa tényleg a frontvonalban harcolhatott, kockáztatva saját életét. A kutatók úgy gondolják, hogy a fáraóval legalább öt támadó végzett, ezt a hükszoszok által használt fegyverek és a sérülések összevetésére alapozzák. Saleem szerint ez valamiféle ceremoniális kivégzésre utal.

A csapat azt is megállapította, hogy Szekenenré Ta-aa nagyjából 40 éves lehetett, amikor megölték. A fáraó sebesüléseinek egy részét precízen elrejtették, ezért feltételezhető, hogy komoly szakértelemmel, gondosan balzsamozták be.