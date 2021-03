Megtalálták az egyiptomi balzsamozás ókori kézikönyvét

Sofie Schiødt, a Koppenhágai Egyetem munkatársa egy közelmúltban felfedezett orvosi papirusz egyik részletét elemezte – számol be a Phys.org. A 3500 éves szöveg segítségével rekonstruálható, hogy a korabeliek miként készítették fel az elhunytakat a túlvilágra. Ez a legkorábbi ismert kézikönyv, amely a mumifikálás folyamatát mutatja be.

Az ókori Egyiptomban a balzsamozás egy szent művészet volt, amellyel csak nagyon kevesen foglalkozhattak. A kutatók úgy vélik, hogy a tudást jellemzően szájhagyomány útján adták tovább – eddig csupán két olyan szöveget találtak, amelyek a folyamatot mutatják be. A közelmúltban egy alapvetően gyógynövényekről és bőrproblémákról szóló orvosi forrásban azonosítottak egy részletet, amely a balzsamozásról szól. A szöveget Schiødt szerkesztette kiadható formába. A kutató szerint a kézikönyv sok olyan részletet tartalmaz, amelyeket a korábbi leírásokból nem ismertek. Úgy tűnik, a szöveg szakemberek számára készült, és egyfajta emlékeztetőként szolgált – sok alapvető munkafolyamatot nem is mutatott be.

A kézikönyv egyik érdekessége az arc balzsamozásának részletezése, melyről korábban nem voltak pontos információink. A szövegben viszonylag átfogóan bemutatják az ehhez szükséges alapanyagokat, azok előkészítését, illetve magát a balzsamozást. Schiødt szerint a leírás jól illeszkedik a korszakból ismert múmiáinak arcához.

Az úgynevezett Louvre-Carlsberg-papiruszban a feldolgozás folyamatát négy-négy napból álló kisebb szakaszokra osztották. Egy-egy periódus előtt különböző szertartásokat kellett elvégezni, a munkanapok között pedig hagyták pihenni a testet. Az egész folyamat 70 napig tartott, és két fő, 35-35 napos váltásban dolgozott.

A 6 méter hosszú papirusz eredetileg két magángyűjtőhöz tartozott. A szöveg egyik felét napjainkban a Louvre-ban, míg a másikat a Koppenhágai Egyetem Carlsberg-gyűjteményében őrzik. A forrás a második leghosszabb orvosi papirusz az ókori Egyiptomból.