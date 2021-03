Kiváló állapotú, díszített ünnepi hintóra bukkantak Pompejinél

Számos korábbi illegális alagút húzódott a hintó megtalálásának helyszínén, a Civita Giuliana villájánál (ez a régészeti park északi határán és az egykori városfalon kívül esik), azonban magát a hintót gyakorlatilag néhány centivel elkerülték, így az a kincsrablók tevékenységét megúszta. A nagy méretű hintó annak vas szerelékeivel, bronz és ón díszítőelemeivel, átkristályosodott fa szerkezetével, és számos szerves anyagból készült részének (pl. kötél, virágdíszek) lenyomatával került elő az istálló felé néző folyosón. Ez ugyanaz a helyszín, ahol három felszerszámozott ló maradványai is előkerültek néhány éve az istállóból.

A Pompeii Régészeti Park közleménye szerint az itt zajló, megfeszített tempójú ásatások kettős célúak: egyrészt természetesen régészeti, másrészt viszont e munkálatokkal akarnak a szakemberek, a hatóságokkal összefogva véget vetni a műkincsrablásnak, amire a Vezúv-környéki terület egyik leggazdagabb villájánál szinte folyamatos problémát jelent. Számos műkincsrabló ásott alagutakat a villánál, a régészeti feltárás e tevékenység végét jelentheti. A feltárási munkák jelentős részben pont ezen illegális alagutak nyomán instabillá vált rétegek biztosításából álltak eddig. A munkálatokban egy igen színes csapat vesz részt: régészek, vulkanológusok, mérnökök, építészek, restaurátorok együttesen igyekeznek megmenteni a villát, tevékenységüket archeobotanikusok és antropológusok segítik. Az ásatások során 6 méteres mélységben érték el a korabeli út szintjét.

Már a munkálatok kezdetétől különleges szerepet kapott az a helyiség is, ahol a hintó is előkerült: egy fedetlen udvarra nyíló bejárati folyosóról van szó, amelynek elszenesedett, de egészben maradt fa mennyezetére is rábukkantak.

A folyosó tölgyfa mennyezete Forrás: Pompeii Parco Archeologico

A mennyezet faanyaga a vizsgálatok alapján kocsányos tölgy volt, ezt a fát igen gyakran használták építészeti szerkezeti elemekként a rómaiak. A terem déli oldalán nyíló ajtó (ez szintén elszenesedett) bükkfából volt, ez az ajtó vezetett az istállóba, ahol a lófélékre bukkantak korábban. A mennyezetet megtisztították, konzerválták, majd eltávolították a helyszínről, hogy tovább tudják folytatni a feltárásokat.

A nagyjából már kibontott hintó alakja kirajzolódik a vulkáni törmelékben. Forrás: Pompeii Parco Archeologico

A munkálatok során 2021. január 7-én egy vas szerkezet került elő, ennek alakja azt sejtette, hogy valami jelentős lelet rejtőzik még a vulkáni törmelék alatt. Az óvatos, a lelet törékeny elemeire vigyázó munka miatt lassan haladó feltárások a következő hetekben apránként egyre többet mutattak meg a díszes ünnepi hintóból, amely valami csoda folytán épségben túlélte a falak és a mennyezet beomlását, valamint az illegális alagutak ásását is.

A restaurátorok helyben igyekeztek konzerválni a lelet egyes részeit, hogy azután kiemelhetőek és biztos helyre szállíthatóak legyenek. Forrás: Pompeii Parco Archeologico

Miután azonosították az apránként előbukkanó hintót, a munkák még bonyolultabbá és aprólékosabbá váltak. A faanyagok és fémek megóvására szakosodott restaurátorok feladata volt, hogy helyben megtisztogassák és konzerválják a hintó egyes darabjait, részeit, amelyek könnyen megsérülhettek volna enélkül. Eközben, amikor csak valamilyen üregre, hézagra bukkantak, azonnal kiöntötték gipsszel, hogy a benne lévő esetleges korabeli lenyomatokat is megőrizhessék. Ezek a hézagok úgy keletkeztek, hogy egykor valamilyen szerves anyag volt a helyükön, ám ez elbomlott mára, viszont a nyoma, alakja megőrződött az apró szemcsés vulkáni törmelékben.

A feltárás során talált üregekről gipszöntvények készültek, így feltárultak a mára lebomlott szerves anyagok, pl. zsinegek nyomai is. Ilyet láthatunk a kép bal alsó sarkánál. Forrás: Pompeii Parco Archeologico

Ennek az aprólékos, és folyamatos, hétvégéken is zajló munkának köszönhetően sikerült a hintó tengelyét és felépítményét is megőrizni, valamint a kötelek, zsinórok lenyomatát, ezzel pedig feltárult a hintó teljes szerkezete. A feltárás ideje alatt, a lelet különleges értéke miatt kiemelt rendőri védelemmel őrizték a helyszínt. A hatóságokkal való együttműködés további eredménye lett az is, hogy az elmúlt években a villát megrongáló illegális ásatásokat végzők perében is részt vesznek a régészeti park technikusai.

A feltárások idején folyamatosan készültek mérésre alkalmas minőségű fotók, illetve lézeres felmérés is zajlott.

Miután az egyes elemeket a restaurátorok a helyszínen konzerválták, a hintót darabjaira lehetett szedni, és el lehetett szállítani a régészeti park laboratóriumába, ahol aztán további tisztítási és állagmegóvási munkákra kerül majd sor. A végleges helyreállítás hosszú időt vesz igénybe.

Az egyik medallion díszes domborműve Forrás: Pompeii Parco Archeologico

Pompejiben mintegy 20 hektárnyi terület vár még feltárásra, ezzel nemcsak a turizmusért dolgoznak a park szakemberei, hanem a tudományos ismeretekért is. Massimo Osanna, a park leköszönő igazgatója elmondta: „Pompejiben már találtak korábban olyan járműveket, amelyeket közlekedésre használtak, mint a Menander házában, vagy a Villa Ariannanál előkerült kocsik, azonban korábban nem bukkant elő a mostani Civita Giuliana lelethez hasonló.”

Erotikus jeleneteket ábrázolnak a díszes medallionok. Forrás: Pompeii Parco Archeologico

A szakember elmondta, hogy a díszes ünnepi hintó feltehetően egy pilentum lehetett, ezt az eszközt nem hétköznapi közlekedésre vagy szállításra használták, hanem ünnepségek, parádék, felvonulások és hasonló események díszes járműve volt. Eleddig olasz földön nem került elő hasonló, csupán trák (bolgár határ közeli észak-görög) területen. Osanna hozzátette: „Azonban a trák hintón, bár igen hasonló felépítésű, nincsenek olyan kivételes figuratív díszítések, mint a pompeji leleten”

Az elit hintó hátulját díszítő medallionokon látott jelenetek Erószhoz köthetőek, szatírokat és nimfákat ábrázolnak. A feltételezések szerint a speciális hintó, amelyet egyébként hölgyek és papnők használhattak, akár a házasságkötésekhez kapcsolható célt is szolgálhatott, például lehet, hogy ezen vitték az arát az új családjához. Lehetséges, hogy a különleges eszköz egyaránt szolgálta Pompeji és Stabiae lakóit is.

A hintó oldalát és hátulját is díszített bronzlemezek borították. Forrás: Pompeii Parco Archeologico

A hintó oldalait borító bronzlemezeken díszes vésetek láthatóak, ezen helyezték el a bronz és ón medalionokat a dombormű-jellegű figuratív jelenetekkel, amelyekben férfi és női alakok különféle erotikus tevékenységek közepette láthatóak. A kisebb ón medalionokon kis Ámor-alakok láthatóak, az alsó régióban pedig egy koronás női herma található. A hintó faanyaga bükkből készült, ez a fa különösen alkalmas volt hasonló célokra.

A hintó mellett két lótetem maradványára is rábukkantak, azonban ezekről sajnos, a műkincsrablók károkozása miatt nem lehetett öntvényeket készíteni, feltártak azonban bronz lószerszám-díszítményeket, amelyek alapján ezek kapcsolódhattak a díszes hintóhoz.

A régészeti park élére néhány napja nevezték ki a fiatal német szakembert az olasz állampolgárságot is kapott Gabriel Zuchtriegelt, a leköszönő Massimo Osanna helyére. Osanna 2014-től folytatott igen sikeres vezetői tevékenységének méltó megkoronázása a most bemutatott díszes ceremoniális hintó, a kiváló szakember eztán az Állami Múzeumok főigazgatójaként folytatja majd munkáját.