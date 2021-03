Ezen az oldalon régi családi fotókból hozhatunk létre mozgóképet

A MyHeritage genealógiai oldal 2021. február 25-én mutatta be legújabb animációs rendszerét – számol be a Live Science. A D-ID techvállalat által fejlesztett Deep Nostalgia a MyHeritage oldalán érhető el, a platform magyarul is használható. A mesterséges intelligencia meglepően élethű mozgásokat és arckifejezéseket ad hozzá az állóképekhez, így hozva létre a mozgókép illúzióját.

A rendszer hátterében a GAN (generative adversarial networks) áll, ennek lényege, hogy két mesterséges intelligencia áll egymással szemben. Az egyik az elérhető információk alapján új tartalmakat hoz létre, a másik pedig felülvizsgálja, hogy azok mennyire reálisak. Idővel az algoritmusnak köszönhetően a GAN egyre pontosabbá válik.

A rendszer betanításához a fejlesztők olyan videókat használtak, amelyeken a szem, a száj, a szemöldök, az áll és a fej mozgása látható különböző embereknél. A Deep Nostalgia tudását az adott fotón látható személy vonásaihoz és pozíciójához igazítja. A végeredmény minősége nagyban függ attól, hogy milyen fotót használunk. Általánosságban elmondható, hogy a fényképező felé tekintő arcokból jobb animációk alakíthatóak ki a nagy szakáll és a kiegészítők, például a szemüvegek pedig megnehezíthetik a mesterséges intelligencia dolgát.

Bár az oldalt alapvetően azért hozták létre, hogy régi családi fotókat töltsenek fel a felhasználók, sokan hírességek fekete-fehér képeiből hoztak létre animációkat.