Rejtett részletekre bukkantak ősi etruszk festményeken

Szakértők egy csoportja egy új képfeldolgozó technológia segítségével mutatott ki korábban ismeretlen részleteket etruszk alkotásokon – számol be a Live Science. A kutatók többek között a majom sírjának nevezett, a 19. században, az olaszországi Chiusiban felfedezett nyughely festményeit is elemezték.

Az etruszkok a Római Birodalom felemelkedése előtt Itália legvirágzóbb civilizációját hozták létre. A népcsoport lenyűgöző képeket alkotott, az évezredek során azonban ábráik jelentősen megkoptak. Gloria Adinolfi, a Pegaso Srl Archeologia Arte Archeometria régészeti vállalat munkatársa szerint a legnagyobb problémát a festmények színvesztesége jelenti, bizonyos árnyalatok esetében a jelenség különösen súlyos. Egyes színek jobban átvészelték az időket, ez pedig torz képet adhat arról, hogy az etruszkok miként hozták létre festményeiket. Adinolfi szerint a zöld bizonyos árnyalatai például ritkán maradnak fenn, míg a vörös igen gyakran ma is látható az ókori alkotásokon.

A csapat MHX (multi-illumination hyperspectral extraction) segítségével vizsgálta a képeket, ennek lényege, hogy látható, infravörös és ultraibolya tartományban is több felvételt készítenek, majd azokat statisztikai algoritmusokkal dolgozzák fel. A módszerrel már ki lehet mutatni az ókori Egyiptomban kifejlesztett, könnyen kopó egyedi kék árnyalat nyomait, de egyéb színek is felfedezhetőek.

A szakértők több festményt is elemeztek a technikával, többek közt egy, az etruszk alvilágot bemutató jelenetet is rekonstruálni tudtak. A majom sírját vizsgálva egy emberi alak részleteit sikerült kimutatniuk – a nyughelyet azért nevezik így, mert egyik ábráján egy fára mászó majom látható. Szabad szemmel nézve a képen egy vöröses, elmosódott ember figurája vehető ki, az MHX ugyanakkor felfedte az illető arcát, haját, illetve azt, hogy cipel valamit. Adinolfiék célja, hogy a kutatást folytatva egyéb alkotásokat is felmérjenek.