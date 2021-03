Viszlát füst, helló tavasz!

Az évszakok váltakozása nem csupán a természetre, az emberi szervezetre is hatással van: különösen tavasszal, amikor a „téli álomból” felébredve készek vagyunk életterünket és szokásainkat is megváltoztatni. Ezek az átmeneti időszakok éppen ezért sok pozitív változást hozhatnak számunkra. Nem is gondolnánk, mennyi mindenben megújulhatunk „rendrakás” címszó alatt!