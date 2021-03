Ősi lábnyomokat rejt egy spanyolországi barlang

Ana Isabel Ortega, a spanyol Emberi Evolúciós Kutatóintézet munkatársa csapatával az észak-spanyolországi Ojo Guareña karsztkomplexum területén található Sala y Galerías de las Huellas nevű lelőhelyet vizsgálta – számol be a Phys.org. Az itteni Palomera-balrang különlegessége, hogy 4600-4200 éves emberi lábnyomokat rejt.

A Springer Nature folyóiratban a közelmúltban egy 23 fejezetes monográfia jelent meg, melyben a világ különböző, ősi lábnyomaira vonatkozó vizsgálatok eredményeit mutatják be. Ortegáék a 17. fejezetet készítették, amelyben a Palomera-balrang leleteit elemzik.

A nyomokat nagyjából tíz személy hagyhatta az üreg bejáratától mintegy 1200 méterre. A leleteket 1969-ben fedezték fel, a nyomok és környezetük sérülékenysége miatt azonban akkor még nem tudták alaposan megvizsgálni őket. Ortega szerint a háromdimenziós képalkotásnak, a digitális fotózásnak és a földrajzi információs rendszernek köszönhetően megváltozott a helyzet, a kutatók megközelítőleg 1200 lábnyomot tudtak kimutatni a barlangban.

A szakértők azokat a széndarabokat is elemezték, melyeket az üreg különböző részeinél tártak fel. A kutatók a lábnyomokkal és a tűzmaradványokkal együtt rekonstruálni tudták, hogy miként fedezték fel, illetve használták a barlangot a térség egykori lakói. A minták közül több a már lábnyomok révén is ismert 4600-4200 évvel ezelőtti periódusra datálható, de 6600-6200, 7800-7700, illetve 19000 éves szénmaradványt is találtak. Az eredmények arról árulkodnak, hogy az emberek több hullámban hódították meg az üreget.