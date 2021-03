Különleges, középkori övet vizsgáltak a kutatók

A középkorban a terhesség igen veszélyes időszak volt, sokszor az anya és a gyermek is veszélyben volt a korabeliek hiányos tudása miatt. Éppen ezért a korszakban gyakoriak voltak az olyan talizmánok és ereklyék, melyekkel kifejezetten a várandósság alatt akartak védelmet nyújtani. A kolostorok gyakran adtak kölcsön a környék plébániáknak úgynevezett szülőöveket. Ezek különböző anyagokból, így selyemből, pergamenből készültek, egy jelentős részüket azonban a reformáció alatt sajnos megsemmisítették. Bár a források alapján tudható, hogy a szülőöveket nagy arányban használták, csak kevés maradt fenn belőlük.

Dr. Sarah Fiddyment, a Cambridge-i Egyetem McDonald Régészeti Intézetének munkatársa kollégáival a közelmúltban biomolekuláris elemzés alá vette az egyik ismert szülőövet – számol be a Phys.org. A pergamen 1500 körül készülhetett. Fiddyment szerint a hasonló tárgyakat feltételezhetően a terhesség és a szülés alatt viselték, ugyanakkor nincs közvetlen bizonyíték, amely alátámasztaná ezt.

A most vizsgált pergamen konkrét imákat tartalmaz a várandós nőért, emellett különböző, a nőkkel és szüléssel kapcsolatba hozható szentekre is utal. A szülőöv további különlegessége, hogy a viselés jeleit mutatja: több ábrája elkopott a hordástól. Mivel a hasonló darabok jellemzően hosszúak és keskenyek voltak, úgy viselhették őket, hogy a spirituális támasz mellett fizikait segítséget is adjanak.

Fiddymenték fehérjevizsgálatot folytattak, és több olyan proteint is kimutattak, amelyek a méhnyaki és hüvelyi folyadékokkal hozhatóak összefüggésbe. Ez azt sugallja, hogy a szülőövet valóban a terhesség és a szülés során viselték. Emellett tejhez, mézhez és különböző növényekhez köthető fehérjéket is kimutattak, ezeket az anyagokat a korabeli források alapján gyakran alkalmazták a várandósság és a szülés alatt.