Középkori püspöki palotát találtak egy nyugdíjas férfi kertjében

Egy középkori püspöki palotára bukkantak egy építkezés során a délnyugat-angliai Wiveliscombe-ban – számol be a Live Science. Az épület alapját, padlójának maradványait, illetve kandallóját is sikerült megtalálni, a kutatók úgy gondolják, hogy további romok várnak a felfedezésre.

A palota a 81 éves Charles Pole birtokán került elő, az egykori banktisztviselő egy bungalót akart felépíttetni telke végében. Bár a feltárás nagyjából 15 ezer fontjába (közel 6,5 millió forintba) került, és az építkezés is elcsúszott az ásatás miatt, a férfi örül a felfedezésnek.

A régészek egy ideje sejtették, hogy valahol a térségben fekszik az egykori palota. Bob Croft, South West Heritage Trust örökségvédelmi szervezet szóvivője szerint a 14. századi komplexum kapuja még ma is áll, azt viszont mostanáig nem tudták, hogy maga a palota merre húzódhatott. Egyes kutatók eddig azt feltételezték, hogy az épület jóval keletebbre található, ahol korábban előkerült egy istálló maradványa. Ez az első alkalom, amikor sikerült a palota kőből épített alapjára bukkanni.

A most feltárt romok két építési fázisról tanúskodnak. A feljegyzések alapján Shrewsburyi Ralph püspök (1329-1363) komoly munkálatokat végeztetett Wiveliscombe-nál, Croft szerint a maradványok nagy része az ő korára datálható, igaz, a lelőhelyen 12. századi edények is előkerültek. A szakemberek úgy vélik, hogy a romok egy előszoba és egy konyha nyomai, a terület feltárásán és konzerválásán jelenleg is dolgoznak a kutatók.