Elképesztő mélységben fekvő hajóroncshoz merültek le

Lemerültek a USS Johnston maradványaihoz, a hajó 6456 méteres mélységben található – számol be a Live Science. Az ismert roncsok közül ez fekszik a legmélyebben. A 115 méter hosszú USS Johnston a Filippínó-tengeren vívott Leyte-öböli csatában süllyedt el 1944. október 25-én, ez volt a világtörténelem legnagyobb tengeri ütközete.

A roncsot 2019-ben sikerült lokalizálni Samar szigetétől nem messze, akkor egy robotizált eszközzel keresték csak fel a hajót. Victor Vescovo egykori tengerészparancsnok a közelmúltban saját merülőjével, a DSV Limiting Factorral ereszkedett alá a USS Johnstonhoz két társával. A felfedezők két, nyolc-nyolc órás merülést hajtott végre, az expedíció során jó minőségű felvételeket sikerült készíteniük a hajóról.

Vescovóéknak sikerült mélyebbre jutniuk, mint 2019-ben a robotnak. A csapat szerint a csata során keletkezett sérüléseket leszámítva a roncs remek állapotban van, a merülések során nem bukkantak emberi maradványokra, illetve ruházatra.

Parks Stephenson történész és az expedíció tagja kiemelte: a USS Johnston súlyos károkat szenvedett az ütközetben, a hajót a japán Jamato, minden idők legnagyobb csatahajója is eltalálta. A szakember hozzátette, a források alapján a legénység bátran küzdött, ezt pedig a roncs is igazolja. A USS Johnston parancsnoka, Ernest Evans maga is meghalt a csatában, posztumusz kitüntették hősiességéért.

A csapat nem fogja nyilvánosságra hozni az új szonáradatokat, felvételeket és feljegyzéseket, az információkat ehelyett átadják az Egyesült Államok Haditengerészetének. Vescovo szerint igyekeztek nem megzavarni a helyszínt, és reménykednek, hogy adataik hasznosak lesznek a kutatóknak.