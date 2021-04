Szomorú titkot rejt a svéd püspök sírja

A Lundi Egyetem csapata a püspök csontjait elemezte – számol be a Phys.org. A röntgenvizsgálat felfedte, hogy a férfi alsó lábszárai között található dudor egy emberi magzat. A kutatók rövidesen választ is találtak a kérdésre, hogy miért rejtettek el egy kisgyermeket Peder Winstrup sírjában. A szakértők genetikai elemzés alá vették a lundi katedrálisban található nyughely maradványait, illetve a püspök ismert rokonainak történetét is tanulmányozták, az adatok pedig azt mutatták, hogy a magzat Peder Winstrup unokájáé lehetett.

A vizsgálatot bemutató tanulmány alapján a kisgyermek egy 5-6 hónapos fiú volt, és valószínűleg halva született. Torbjörn Ahlström, a csapat vezetője szerint a korszakban viszonylag gyakran helyeztek kisgyermekeket felnőttekkel egy koporsóba. A kutató úgy véli, a magzatot utóbb tehették a sírba, miután az már a lundi székesegyház megbecsült nyughelye volt. A katedrális feljegyzései alapján valóban temettek el az épületben gyermekeket.

Az ugyanakkor már ritkaságnak számít, hogy egy magzatot épp egy püspök koporsójába tegyenek. Ahlström és kollégái hamar gyanakodni kezdtek, hogy rokoni kapcsolat lehetett az elhunytak között.

A maradványok vizsgálatába a Stockholmi Egyetem szakértői is becsatlakoztak. Az analízisből kiderült, hogy a gyermek és a püspök között másodfokú rokonság állt fenn. Y-kromoszómáik megegyeztek, mitokondriális származásuk viszont eltért, ebből feltételezhető, hogy apai oldalon állt fenn a kapcsolat.

Ez alapján úgy tűnik, hogy nagybácsi és unokaöccse, nagyszülő és unokája, féltestvérek, esetleg kettős unokatestvérek nyugodtak a sírban – utóbbi olyan rokoni kapcsolatot jelent, amikor egy család testvérei egy másik testvérpárral házasodnak, a két házasságból született gyermekek így egymás kettős unokatestvérei. A Winstrup család történetét vizsgálva a legvalószínűbb magyarázat az, hogy a halva született csecsemő.

Peder Pedersen története igen szomorúan alakult: elvesztette a családi birtokokat, szegénységben halt meg, halálával pedig kihalt a Winstrup család férfi ága. A tény, hogy fiát apja sírjában helyeztette el, szimbolikus jelentőségű lehetett.