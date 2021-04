Virtuális túrán járható be Libanon ősi városa

Egy új, virtuális túrán járható be Baalbek, ahol ma is láthatóak a Római Birodalom hatalmas templomai – számol be a Smithsonian Magazine. A szimulációban a város 215-ös állapota tekinthető meg, Baalbek ekkor élte virágkorát. Az online élményt libanoni szakértők hozták létre a Német Régészeti Intézettel és a virtuális túrákkal foglalkozó Flyover Zone-nal közösen. A program számítógépre, okostelefonra és VR headsetekre is elérhető. Bernard Frischer, a Flyover Zone alapítója korábban részt vett már hasonló projektekben.

Baalbek szerepel az UNESCO világörökségi helyszínei között. A várost föníciaiak alapították, de a térségben már időszámítás előtt 9000 körül is éltek emberek. A város a föníciaiak korában Baal isten kultuszának központjává vált, majd görög, egyiptomi, illetve szeleukida fennhatóság alá került. A későbbi időkben Heliopolisznak nevezték. Baalbek a Római Birodalomban érte el története csúcspontját, a városban 200 év leforgása alatt építették fel a lenyűgöző templomkomplexumot, amely rengeteg zarándokot vonzott a környékre.

A város legfőbb éke Jupiter szentélye volt, amelyhez egy 45 méter széles lépcsősoron lehet feljutni. Frischer szerint Baalbekben működött az ókori világ egyik legfontosabb jósdája, amelyet még császárok is felkerestek. A várost a 19-20. század fordulóján tárták fel.

A virtuális túrában interaktívan, 360 fokban lehet szétnézni az ókori város 38 helyszínén. A programban angol, német, arab és francia nyelvű kommentár is elérhető, illetve ugyanezen nyelveken olvasni is lehet az egyes helyszínekről. A felhasználók emellett bármikor válthatnak Baalbek 2 ezer éves és jelenlegi látványa között.