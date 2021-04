A Notre Dame tornyát különleges fákból építik újjá

A Notre Dame tornya és teteje faszerkezetű volt, ezért is válhatott oly könnyen a lángok martalékává a két évvel ezelőtti, 2019-es tűzvész során. Az ikonikus templom felújítása hatalmas vitákat szült, ám végül tavaly nyáron úgy döntöttek, hogy az eredeti építési módozatot ismétlik meg, s elvetették a modernebb módszereket. Ehhez viszont igen nagy méretű, kiváló minőségű fákra van szükség, mintegy 1000 darabra, ez pedig ismét felháborodásokat váltott ki Franciaországban, még petíció is született a terv ellen, amelyet kb. 42 ezren írtak alá.

Az erdészeti szakemberek szerint a szükséges fák kivágása akkor is megtörtént volna, ha nem használják fel őket a torony újjáépítéséhez, számolt be a Smithsonian Magazine.

A Notre Dame tornya és tetőszerkezete a 2019-es tűzvész előtt. Forrás: Wikimedia Commons

A Francia Erdészeti Szolgálat helyettes vezetője, Dominique de Villebonn azt nyilatkozta, hogy régi erdészeti örökségről van szó: „részint olyan fákról, amelyeket egy korábbi király hajóépítési céllal ültetett, hogy a francia flotta nagyságát tudják biztosítani”. Mintegy 200 különböző erdőterületről összesen 1000 darab, 150-200 éves tölgyfát fognak kitermelni az építkezéshez. A felújításhoz kivágandó fákat január-február során válogatták ki gondos munkával, drónokról megfigyelve az egyes tölgyeket, s olyanokat kerestek, amelyek megfelelően magasak és egyenesek. A kiválasztottak közt vannak olyanok, amelyek törzse több mint 1 méteres átmérőjű, és amelyek kb. 20 méteres magasságba nőttek A kiválasztás után neki is láttak a vágásnak, mielőtt még a fák nedvkeringése beindult volna, a feladattal március végéig kellett végezni.

A nyolc legnagyobb fát XIV. Lajos (1643–1715) által ültetett erdő adta a Loire régióban lévő Bercé erdőségéből, e fák eredetileg a francia hadiflotta hajóinak árbócai lettek volna.

A kivágott fáknak eleve másfél éven át száradniuk kell, mielőtt a felújításhoz felhasználhatóvá válnának, így sokan úgy vélik, légből kapott kijelentés volt a Világörökség részét képező templom felújításának befejezését 2024-re ígérni. A jelenlegi helyzet alapján egyáltalában neki se tudnak kezdeni a felújításnak 2022-ig.