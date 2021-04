Együtt temették el az őskori kutyát gazdáival

6 ezer éves emberek és kutyájuk maradványaira bukkantak Szaúd-Arábiában – számol be a Live Science. A felfedezésről beszámoló tanulmány szerint ezek a legkorábbi kutyacsontok, melyeket a térségben valaha azonosítottak.

A leleteket 2018-ban találta egy nemzetközi kutatócsoport, miután műholdas felvételek segítségével azonosították a sírt. A nyughely időszámítás előtt 4300 körül készülhetett, ezzel a régió egyik legősibb sírja. A nyughelyet generációkon át, nagyjából 600 évig használták a helyiek. Több sírhely szokatlan módon kimagasodott a felszínen, a kutatók szerint ez a fosztogatás kockázatát is növelte.

A sírban egyetlen eb 26 csonttöredékét, illetve hat felnőtt, négy gyermek és egy serdülő maradványait találták meg. Az állat túl kicsi volt ahhoz, hogy sivatagi farkas legyen. A példány ízületi gyulladásban szenvedhetett, ami idősebb korra utal. A vadon előforduló farkasok ritkán élnek olyan sokáig, hogy hasonló rendellenesség alakuljon ki náluk.

Hugh Thomas, a Perthi Nyugat-Ausztráliai Egyetem munkatársa és a csapat vezetője szerint a felfedezés arról árulkodik, hogy a korabeliek számára a kutyák nemcsak hasznosak voltak, hanem érzelmileg is kötődtek hozzájuk. Mint mondta, a technológiai fejlődés ellenére a kutyák jelentősége nem változott az idők során.

Thomas kiemelte, eddig is tudták, hogy a kutyák fontosak voltak a térség korai vadászai és pásztorai számára. Az Arab-félszigeten már több olyan sziklarajzot is találtak, amelyek az ebek és az emberek kapcsolatáról árulkodnak. Egyes alkotások a most feltárt csontnál is ősibbek, az időszámítás előtti 7-8. évezredre datálhatóak.