A Homo erectus maradványaira bukkantak

Egy friss tanulmányban a szakértők egy sokat vitatott, ősi koponyát datáltak – számol be a Phys.org. A maradvány egy nagyon korai Homo erectustól származik, a vizsgálattal sikerült igazolni a lelet korát, sőt a lelőhelyen két új példányt is megtaláltak.

Ashley Hammond, az Amerikai Természettudományi Múzeum antropológusa szerint a H. erectus az első ismert hominina, amelynek teste inkább a miénkre hasonlított, és amelyik már sokkal inkább emberszerű volt. A faj alsó végtagjai hosszabbak voltak a felsőknél, felsőteste a miénkre emlékeztetett, koponya-űrtartalma megnövekedett, és eszközöket is készített.

1974-ben a kenyai Turkana-tó keleti partján azonosították a H. erectus egyik legkorábbi maradványát, egy apró koponyatöredéket. A leletet 1,9 millió évesnek gondolták, sok szakértő ugyanakkor arra jutott, hogy a maradvány jóval későbbi lehet, és csak a víz vagy a szél terelhette egy ősibb rétegbe.

A kutatók most detektívként vizsgálták felül a koponyára és a feltárásra vonatkozó iratanyagot, de a helyszínre is ellátogattak. A csapat műholdas és légi felvételeket is segítségül hívott, hogy jobban megértsék a lelőhely környezetét. A szakértők szerint a környéken nincs olyan fiatalabb üledékréteg, amelyből a maradvány származhatna.

Úgy tűnik, a töredék valóban 1,9 millió éves. A régészek a vizsgálat során a lelőhelynél két további maradványt, egy medence és egy lábcsont egy-egy részét is megtalálták. A csapat egyéb fajok, jellemzően emlősök fogait is feltárta, ezek elemzéséből jobban megismerhetik ősi rokonunk környezetét. Az eredmények alapján a korai emberek nyílt, füves területeken éltek.