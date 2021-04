Vandálok rongáltak meg egy frissen felfedezett római kori villát

Nem sokkal felfedezése után illegális kincsvadászok törtek be egy római birtokra – számol be a Live Science. A komplexumot egy építkezés során találták meg Scarborough-nál, North Yorkshire megyében. A Historic England régészei szerint a lelőhely azonosítása az elmúlt évtized legjelentősebb római kori felfedezése lehet, valószínűleg épp a terület jelentősége vonzotta oda a rongálókat, akik április 14-én éjszaka fémkeresőkkel érkeztek. Azt egyelőre nem tudni, hogy elloptak-e bármit is.

Keith Emerick, a Historic England munkatársa szerint a betörés után nyomozás indult. A szakember hozzátette, az elmúlt időszakban nőtt az illegális aktivitás a helyszínen, mivel sokak érdeklődését felkeltette a páratlan lelőhely. Az Egyesült Királyságban a hasonló ügyeket nagyon komolyan veszik, a területen építkező Keepmoat bejelentette, hogy növelni fogják a terület védelmét.

Magához a villához egy kerek torony, szögletes szobák és különálló építmények, például egy fürdő tartozik. Az egész terület nagyjából akkora, mint két teniszpálya. Emerickék több, római korra specializálódott kutatóval is konzultáltak, de egyelőre nem találtak hasonló lelőhelyet az országban. A szakértők elképzelhetőnek tartják, hogy felépítését követően a villa szentéllyé, esetleg egyfajta úri klubbá vált. A régészek szerint az épületeket nagy szakértelemmel hozták létre a térség legjobb mesterembereinek segítségével.

Bár North Yorkshire régészeti szempontból igen gazdag, hasonló jelentőségű maradványok még nem kerültek elő a megye területén.