Amikor a tánc mániás betegség volt

Számos középkori krónika és műalkotás számol be egy olyan táncról, amely az emberek egy csoportját érintette, és sok esetben végkimerülésig, vagy végzetes sérülésekig zajlott. Az ilyen, sokszor görcsös mozdulatokból álló táncot nevezték el vitustáncnak Szent Vitus után, aki többek közt a táncosok védőszentje is. A tánckórban szenvedőket gyakran a neki szentelt templomokba vitték kezelésre. A legnagyobb létszámot érintő, leghíresebb eset Aachenben volt, 1374-ben, a tánckór-járványok sokszor nyáron zajlottak. A táncosokhoz gyakran becsatlakoztak zenészek is.

Mi okozhatta vajon e kórt? Számos elképzelés is él ezzel kapcsolatban: bakteriális fertőzés, pókmarás, anyarozs fogyasztása (a Claviceps purpurea nevű gabonaparazita gomba, amely számtalan alkaloidot termelt, köztük az LSD előanyagát is), epilepszia, agyvelőgyulladás, tífusz. Azonban egyik sem magyarázta meg az összes jelentkező tünetet. Lehet, hogy tömeghisztéria volt? Vallási fanatizmus? Egyszerűen csak a hétköznapok súlyos terheitől, testi-lelki nyomásától szabadultak meg így az emberek? Valószínűleg sosem tudjuk már meg, hogy mi idézhette elő a járványos tánckórt.