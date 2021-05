Az anyák tiszteletére már az ókori görögök is rendeztek tavaszi ünnepet, ilyenkor Rheával, az istenek anyjával együtt ünnepelték az édesanyákat is. Az idők során később is megemlékeztek az anyákról, például a 17. századi Angliában a húsvétot követő negyedik vasárnapon a családjuktól távol dolgozó szolgálók hazamehettek, hogy e napot édesanyjukkal töltsék.

Az anyák napjának legújabb kori hagyománya az Egyesült Államokból terjedt el. Julia Ward Howe költő, politikai aktivista 1870-ben kiadott egy Anyák napi kiáltványt, melyben felszólítja a nőket, hogy vállaljanak aktív politikai szerepet a béke előmozdításában. Kezdeményezésére először 1872-ben Bostonban szervezték meg az ünnepet, amelyet Woodrow Wilson elnök 1914-ben nyilvánított hivatalos ünneppé; időpontja az ügy érdekében sokat fáradozó Anna Jarvis édesanyjának emlékére került május második vasárnapjára – olvasható az MTI összeállításában.

A gyorsan népszerűvé vált ünnepre a kereskedők is hamar felfigyeltek, mert kiugró bevételt hozott a virágárusoknak, a képeslapgyártóknak és az ajándékkereskedőknek. Maga Jarvis hevesen – és eredménytelenül – tiltakozott ez ellen, egy tüntetés során még a törvénnyel is szembekerült, élete végén pedig már nem akarta nevét az ünneppel kapcsolatba hozni.

Európában az 1920-as években a virágkereskedők szervezetei javasolták az anyák napja átvételét. A kezdeményezést 1924-ben Ausztriában a katolikus egyház is felkarolta, hogy az elvilágiasodás ellenében a természetes és egészséges élet, az anyaság mellett emeljen szót.

Magyarországon az ünnep ötletét dr. Petri Pálné, vöröskeresztes aktivista javasolta az amerikai ünneplés mintájára. A gondolatot a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt vezetői karolták fel és megtették az előkészületeket az Anyák Napja országos bevezetésére. A szervezet lapjában a következőt javasolták: „Felkérjük a mélyen tisztelt Tanárelnököket, hogy május első vasárnapján tartandó «anyák napját», ezt a gyönyörű ünnepet, szeretettel alakítsák ki növendékeik lelkében, amelynek pedagógiai, jellemképző ereje messze túlhaladja egy-egy család körét és a nemzetnevelés erkölcsnemesítő munkájába kapcsolódik.” Bár ezután a javaslat után még éveken keresztül más-más időpontban emlékeztek meg az édesanyákról, végül a május első vasárnapja vált a magyarországi ünneppé.

A legelső hazai anyák napi ünnepséget 1925. március 8-án, a MÁV Gépgyár foglalkoztatójában munkásgyerekeknek tartották – olvasható a Magyar Nemzeti Levéltár weboldalán.

Az 1928-as, Nemzeti Múzeum előtt tartott Magyar Anyák Ünnepéről a Pesti Hírlap így számol be: „A szentistvánheti Világi ünnepségek között kétségtelenül méltó helyet foglal el a Magyar Anyák Nemzeti Ünnepe. Az ünnep augusztus 20-án, Szent István napján délután félhat órakor kezdődik a Magyar Nemzeti Múzeumnak a Muzeum-körutra nyiló lépcsőzetén. A megnyitó beszédet gróf Klebelsberg Kunóné mondja. A Magyar Hiszekegy eléneklése után Huszár Károly ny. miniszterelnök, felsőházi tag. ünnepi beszéde következik. Utána a Magyar Dalosszövetség énekkara hangversenyezik, majd Tasnddy Ilona, a Nemzeti Színház tagja, alkalmi verset szaval. A szavalat után megkezdődik a virágos gyermekfelvonulás. Felvirágozott gyermekkocsik százai helyezkednek el már az ünnep megkezdése előtt a Muzeum-kertbe torkolló utcákban, hogy adott jelre menetbe tömörüljenek és megkezdjék hódoló felvonulásukat a hitvesi és hazafias kötelességüket teljesítő anyák kitüntetésre érdemesített mintaképei előtt. A gyermekkocsikat a benne ülő gyermekek édesanyja tolja.

A kocsik elhelyezkedése után a kitüntetésre ajánlott sokgyermekes anyák felvonulása következik. A menet a kormányzóné elé járul, aki kiosztja a kitüntetéseket és a jutalmakat. Az aktus egy kis gyermeknek a kitüntetett anyákhoz intézett beszédével fejeződik be. Az ünnepség utolsó pontjaként a gyermekek a magukkal hozott virágokat a kitüntetett anyák lábai elé szórják.”

1944-ig tartották meg hivatalosan a Szent István napi ünnepségek részekén a Magyar Anyák Nemzeti Ünnepét. 1930-tól pedig a közoktatásügyi miniszter rendelete alapján az elemi iskolákban május egyik vasárnap délutánján „Anyák Napja” ünnepélyt tartottak.

Világszerte más napokon ünneplik az anyákat, Magyarországon ez az időpont május első vasárnapja, ahogy például Spanyolországban vagy Portugáliában is. A legtöbb országban azonban május második vasárnapján köszöntik az édesanyákat.

