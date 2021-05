Kardra bukkantak a híres csata helyszínén

Egy amatőr régész fémkeresővel bukkant egy középkori kardra Lengyelország északi részén – számol be a Live Science. A szakértők szerint a fegyvert a grünwaldi csatában használhatták.

Alexander Medvedev Olsztyn közelében találta meg a kardot, mellette egy hüvelyt, egy övet és két kést is felfedezett, amelyeket az övre erősíthettek. A regionális közigazgatási hivatal beszámolója szerint különleges leletről van szó, évtizedenként nagyjából egyszer kerül elő hasonló tárgy. Medvedev a kardot és a többi leletet a helyi Grünwaldi Csata Múzeumának ajándékozta. Mint mondta, hiába töltöttek el a táegyak több mint 600 évet a talajban, még mindig kifejezetten jó állapotúak.

1410. július 15-én Grünwaldnál zajlott a korszak legjelentősebb csatája, az 1409-1411-es lengyel-litván-lovagrendi háború egyik kulcsfontosságú összecsapása. Az egyre terjeszkedő Német Lovagrend régóta fenyegetést jelentett a térség államaira, ami végül háborúhoz vezetett. A mintegy 66 ezer katona részvételével vívott csatát a lengyel-litván csapatok nyerték, érdekesség, hogy a harctéren számos nép, köztük tatárok, oroszok, moldvaiak és franciák is képviseltették magukat. Az ütközetben Ulrich von Jungingen a lovagrend nagymestere is elesett.

A most felfedezett leletek konzerválása és tanulmányozása jelenleg is zajlik. Szymon Drej, a Grünwaldi Csata Múzeumának igazgatója szerint bíznak benne, hogy az elemzéssel felderíthetik a kard egykori tulajdonosának státuszát, a régészek emellett a felfedezés helyét is megvizsgálják, hogy felmérjék a leletek kontextusát.