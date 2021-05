Range Rover Evoque: kifinomult terepjáró városlakóknak (X)

Jellegzetes, kupés sziluettje azonnal felismerhetővé teszi, aprólékosan kidolgozott részletei szemet gyönyörködtetőek, teljesítménye, egyedi képességei pedig kategóriája kiemelkedő SUV-jává teszik a Range Rover Evoque-ot, amelyről az elmúlt években kapott több mint 200 autósszakmai díj is árulkodik. A Range Rover márka legkiválóbb mérnöki- és dizájntudását megtestesítő kompakt terepjáró emellett két további fontos területen is kiválóan teljesít: kategóriája egyik legbiztonságosabb autója, amely ugyanakkor az elsők között felelt meg a legszigorúbb környezetvédelmi előírásoknak is.

„Az autentikus városi luxus SUV” – talán ez a mottó fejezi ki a legjobban a vagányan sportos, egyedülálló vezetési élményt nyújtó Evoque lényegét, amely nemcsak az urbánus környezetben, de a vidéki kalandozások során is szórakoztató útitársként viselkedik. A Range Rover legkeresettebb kompakt szabadidőjárműve megújult formájában ráadásul nemcsak belső tereiben vált még kifinomultabbá.

Az új Evoque a hajtásláncok széles választékával teszi lehetővé, hogy bárki megtalálja az életstílusának leginkább megfelelő útitársat. A Land Rover saját fejlesztésű benzin- és dízelmotorjai mellett ebben a kategóriában is megjelentek a még takarékosabb hibrid hajtások is. A 309 lóerős összteljesítményre képes, hálózatról könnyedén tölthető benzin-elektromos hibrid (PHEV) 55 km tisztán elektromos hatótávolsága teszi lehetővé, hogy ne csak napi teendőinket, de akár kisebb túráinkat is károsanyag-kibocsátás nélkül vigyük véghez. A fejlett technológia a vezetési adatok felhasználásával koordinálja a hajtásmódokat, gondoskodva a leghatékonyabb és legtakarékosabb működésről.

Az új Evoque-ban is elérhető a Range Rover eddigi legfejlettebb, Pivi Pro fedélzeti rendszere, így az ösztönösen kezelhető menüszerkezetben akár két lépésben elérhetők a legnépszerűbb funkciók és szolgáltatások. Az online médialejátszó menüjébe integráltan kínálja a Spotify alkalmazást, a Bluetooth csatlakozás két mobiltelefon egyidejű használatára alkalmas, a vezeték nélküli szoftverfrissítés pedig lehetővé teszi, hogy mindig a legújabb alkalmazásokat, szolgáltatásokat és járműszoftvert használjuk.

A fedélzeti levegő minőségét akár az érintőképernyőn keresztül is ellenőrizhetjük köszönhetően a vadonatúj, intelligens levegőszűrő rendszernek, amely kiszűri a városi környezetben és nagy forgalmú helyeken gyakran előforduló, egészségre káros, apró szennyező részecskéket és az intenzív szagokat is.

A Range Rover Evoque választható akár a merészebb, sportos R-Dynamic kivitelben is, míg a kategória csúcsát a Range Rover által több mint ötven éve képviselt luxust megtestesítő Autobiography változat jelenti.

