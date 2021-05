Vandálok rongáltak meg egy őslakos sziklarajzot

A vörös sziklát, az időjárás okozta kémiai átalakulás miatt, sötétebb réteg borítja, a rajzokat ebbe vésték bele az őslakosok. A ma is népszerű turistacélpontnak számító vidéken, a Canyonlands és az Arches Nemzeti Parkok mai területén egykor élt őspueblo, ute, és fremont indiánok több száz sziklarajzot, vésetet hagytak maguk után az évezredek alatt, amikor átvonulóban voltak, vagy épp itt éltek. Ezek egyike a Birthing Rock, amely a nevét – Szülő kő – a négy oldala egyikén ábrázolt szülés jelenetről kapta.

Vulgar graffiti found on one of Utah’s most popular rock art panels, destroying ancient petroglyphs https://t.co/iUGTVZqQrT pic.twitter.com/upX0JBml2O

