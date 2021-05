Megtalálták az emberiség egyik legkorábbi sírját

Szakértők egy csoportja azonosította a Homo sapiens első ismert, valódi sírját Afrikában – számol be a Live Science. A kenya Panga ya Saidi barlangnál feltárt nyughelyben egy hároméves gyermeket temettek el oldalra döntve, alvó pozícióban, fejét is alápárnázva. Az elhunyt a kutatóktól a Mtoto nevet kapta, ami szuahéliül gyermeket jelent.

Maria Martinón-Torres, a Spanyol Emberi Evolúciós Kutatóközpont (CENIAH) munkatársa és az ásatás vezetője szerint csak az emberek kezelik ilyen gondossággal halottaikat. Mint mondta, ez az egyik legkorábbi bizonyíték Afrikában arra, hogy az emberek egyszerre éltek a fizikai és a szimbolikus világban.

Az üledéktömböt, 2017-es feltárását követően előbb Németországba, majd Spanyolországba szállították. A szakértők tudták, hogy csontok vannak a tömbben, de csak az aprólékos képalkotó vizsgálatoknak köszönhetően ismerték meg a pontos leleteket. Úgy tűnik, Mtotóé Afrika legkorábbi sírja – igaz, Európában és a Közel-Keleten már 120 ezer éves nyughelyeket is feltártak. A felfedezésről a kutatók a Nature folyóiratban számoltak be. Feltételezhető, hogy Afrikában még ősibb nyughelyek is találhatóak, a paleolit régészet azonban jóval később kezdődött meg a kontinensen, mint Európában és Ázsiában.

A Panga ya Saidinál feltárt leletek arról árulkodnak, hogy a barlangot átmeneti szállásként használták az emberek. Mivel a vermet, amiben a gyermeket azonosították, láthatóan kiásták, megállapítható, hogy a sírt szándékosan alakították ki a korabeliek.

A Panga ya Saidinál 2010-ben kezdődtek meg a feltárások, és hamar kiderült, hogy a lelőhely különleges. A barlangot egyes kenyaiak még ma is szentnek tartják.