Keresztény bazilikába temették a pogány zsoldost

Egy 1600 éves, vasból készült kardra bukkantak Görögországban – számol be a Live Science. A fegyvert rituálisan meghajlították, mielőtt elhelyezték a római hadseregben szolgáló katona sírjában. Errikosz Maniotisz, a Szaloniki Egyetem munkatársa szerint a felfedezés meglepő, hiszen a nyughely egy keresztény templomban található, a kardhajlítás viszont pogány szokás volt. A harcos valószínűleg felvette a keresztény vallást, de hagyományait is megtartotta.

A sírt egy háromhajós őskeresztény bazilikában tárták fel, amely az 5. században épült. A templomot 2010-ben fedezték fel egy metróvonal építését megelőző feltáráson Szalonikiben. A templom a Szintrivani bazilika nevet kapta a közeli állomás után, a templomot egy még korábbi, 4. századi kápolna fölé emelték.

A bazilika a 7. században megsérült, a 8-9. századra pedig elhagyták. A legújabb ásatás során hét sírt találtak, egyes nyughelyekben két elhunytat is azonosítottak, tárgyakat viszont nem. Az egyik sírban ugyanakkor egy fegyverekkel eltemetett személy maradványaira bukkantak, ebből a nyughelyből került elő a hajlított kard is.

A kard egy spatha, ez a típus a 250-450 közötti periódusra jellemző, és a lovas hadseregben használták. Maniotisz szerint az elhunyt a római hadsereg magas rangú tisztje lehetett. A szakértők még nem vették alapos vizsgálat alá a maradványait, így életkora és halálának oka sem ismert.

A sír eddigi legizgalmasabb lelete egyértelműen a meghajlított kard. Maniotisz kiemelte, hasonló leletek jellemzően Észak-Európában, többek közt a keltákhoz köthetően szoktak előkerülni. A szokást az ókori görögök is tartották, később pedig a vikingeknél is megjelent, a rómaiakra viszont mai tudásunk alapján nem volt jellemző. A szakértők úgy vélik, hogy a most felfedezett sírban egy romanizált germán, talán gót zsoldos volt.