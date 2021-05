Ragadozók áldozatául esett neandervölgyieket találtak

Neandervölgyiek maradványait azonosították egy olaszországi barlangban – számol be a Phys.org. Az Olasz Kulturális Minisztérium szerint a leletek igazolják, hogy a San Felice Circeo közelében fekvő Guattari-barlang a neandervölgyi leletek egyik legjelentősebb lelőhelye. Dario Franceschini miniszter kiemelte: rendkívüli felfedezésről van szó.

Az üregben már 1939-ben találtak egy koponyát, azóta viszont kevés kutatás folyt a helyszínen. A szakértők most koponyákat, koponyatöredékeket, két fogat és egyéb csontmaradványokat fedeztek fel, a legősibb lelet 100-90 ezer, a többi 68-50 ezer éves.

A feltárások 2019-ben kezdődtek, a régészek a barlang egy feltérképezetlen részét is megvizsgálták. A csapat annál a tónál is folytatott ásatást, amelyről már Alberto Carlo Blanc antropológus is készített feljegyzést. A kutató volt az, aki 1939-ben megtalálta az első koponyát az üregben. Mauro Rubini antropológus szerint a leletek komoly neandervölgyi jelenlétről árulkodnak. Mivel a barlangban kiváló állapotban konzerválódtak az 50 ezer évvel ezelőtti állapotok, segítségével jól rekonstruálható a korabeli környezet.

A kutatók állatok, köztük hiénák, elefántok, orrszarvúak és óriásszarvasok csontjait is azonosították. További érdekesség, hogy a szakértők szerint több maradványon fognyomok láthatóak, ami arra utalhat, hogy hiénák támadtak a neandervölgyiekre. A hiénák valószínűleg alkalmanként emberhúst is fogyasztottak, a gyerekek és az idősek jelenthették a legjobb prédát számukra.