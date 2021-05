Homokdűnék őriztek meg egy ókori római fürdőt

A Cádizi Egyetem csapata a közelmúltban különböző korú maradványokra bukkant Spanyolország déli partvidékén, Andalúziában – számol be a Smithsonian Magazine. A szakértők többek között egy római fürdőkomplexumot is feltártak, az építmény falait kétezer éven át őrizték meg a dűnék.

A fürdő Caños de Meca közelében fekszik, a kutatók eddig a komplexum két épületét tudták átvizsgálni. A becslések alapján az építmény nagyjából 1 hektáron terülhet el, a szobákat vörös, fehér és fekete stukkó, illetve márvány díszíti, ami arra utal, hogy a falakon egykor gazdag dekoráció volt.

A Római Birodalom az időszámítás előtti 2. században terjeszkedett az Ibériai-félszigetre, az idők során pedig a mai Spanyolország jelentős részét meghódították. A rómaiak birodalomszerte hoztak létre fürdőket, ezek egy része Spanyolországban is fennmaradt.

A lelőhelyen újabb leleteket is találtak, köztük 12-13. századi edénytöredékeket. Trafalgartól nem messze legalább hét római kori, sózást segítő medencét, illetve egy 4 ezer éves, bronzkori sírt is feltártak. Ezen maradványokat is a homok konzerválta. A nyughelyben legalább hét ember csontjaira bukkantak, de különböző tárgyak, például egy nyaklánc is előkerült a sírban.

A kutatók úgy vélik, hogy az új felfedezések segíthetnek jobban megérteni a helyi partvidék ősi történetét.