Megtalálhatták a világ legősibb tetováló eszközeit

Egy friss tanulmányból kiderült, hogy tetoválásra használhatták azokat a hegyesre faragott pulykacsontokat, melyeket évtizedekkel ezelőtt tártak fel Amerikában, egy őslakosokhoz köthető temetőben – számol be a ScienceAlert. A kutatók szerint ezek lehetnek a legkorábbi ismert felszerelések, melyekkel tetoválásokat készítettek. A felfedezés arról árulkodik, hogy az őslakosok több ezer évvel ezelőtt előszeretettel festették meg tartósan a bőrüket.

Bár sokak számára a tetoválás új divatnak tűnik, a régészeti bizonyítékok alapján az emberek világszerte évezredek óta kedvelik a bőrön lévő dekorációkat. Az emberi bőr ugyan nehezen konzerválódik, de több múmiát is ismerünk, amelyen fennmaradt a tetoválás – ilyen többek között Ötzi, az Alpokban feltárt jégmúmia, de Egyiptomban is találtak már ősi, tetovált holttesteket.

A korai művészek eszközeit sem könnyű megtalálni, részben azért, mert a hegyes tárgyakat a szakértők gyakran nem jól kategorizálják. Aaron Deter-Wolf, a Tennessee Környezetvédelmi és Természetvédelmi Hivatal munkatársa kollégáival ezért döntött úgy, hogy érdemes alaposabban megvizsgálni a Fernvale-nél 1985-ben feltárt tárgyakat.

Az eredmények alapján időszámítás előtt 3500-1600 között Fernvale lakói vadpulykák kihegyezett csontjaival hoztak létre tetoválásokat. A leleteken a szakértők fekete és vörös pigmentet is találtak, a csontokon pedig a használatból eredő parányi sérüléseket is kimutattak. Emellett a sírokból olyan kagylók is előkerültek, melyekben a tetoválás során a festéket tárolhatták.

A csapat az adatokat egy korábbi kísérlet eredményeivel vetette össze, melyben egy fehérfarkú szarvas csontjával tetováltak sertésbőrre. A kísérletben a szarvas csontján hasonló sérülések alakultak ki. A szakértők úgy gondolják, meggyőző bizonyítékokat találtak arra, hogy a fernvale-i tárgyak a legkorábbi tetováló felszerelések.