Magas rangú római katona maradványaira bukkantak Herculaneumnál

Egy római kori katonáé az egyik csontváz, amelyet Herculaneumnál találtak 1982-ben – számol be a Live Science. A város Pompejihez hasonlóan a Vezúv 79-es kitörésében pusztult el. A szakértők úgy vélik, hogy a katona azon mentőcsapat tagja volt, melyet Caius Plinius Secundus Maior, azaz Idősebb Plinius vezetett. A polihisztor és flottaparancsnok unokaöccse, Ifjabb Plinius leveleiben részletesen beszámolt a katasztrófáról, illetve nagybátyja haláláról.

A csontvázat arccal lefelé találták meg egy Herculaneum közelében lévő partszakaszon. Francesco Sirano, a Herculaneumi Régészeti Park munkatársa és kollégái röntgen-fluoreszcencia analízis alá vették a maradványokat, aminek köszönhetően következtetni tudtak az elhunyt felszerelésének összetételére. Úgy tűnik, a katona páncéljának egyes részeit drága alapanyagokkal, így arannyal és ezüsttel díszítették. Ez arra utal, hogy a harcos magas rangú tiszt volt, ami meglepő, mivel a források nem tesznek említést komolyabb katonai jelenlétre Herculaneumban.

Siranóék a csontváz mellett feltárt egyéb leleteket is megvizsgálták. A férfinél olyan szerszámok voltak, melyeket gyakran használtak a római hajókon, ráadásul a testénél egy korabeli praetorianus havi fizetését is felfedezték. A közelben egy római hajó maradványai, illetve egyéb csontvázak is előkerültek, lehetséges, hogy az elhunytakat épp kimenteni próbálták a katonák.

Fontos kiemelni, hogy Ifjabb Plinius szerint nagybátyja egysége Stabiae közelében szállt partra. A település nagyjából 22 kilométerre fekszik Herculaneumtól, és kicsi az esély rá, hogy Idősebb Plinius emberei gyalog tették meg ezt a távot. Elképzelhető, hogy Herculaneumot már be is temette a vulkáni hamu, mire a mentőcsapat megérkezett. Ennek ellenére nem zárható ki, hogy a most azonosított katona valóban Idősebb Plinius alatt szolgált.