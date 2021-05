Létrehozták a Stephen Hawking Archívumot

Stephen Hawking professzor nemcsak forradalmi kutatásairól, hanem tudomány-népszerűsítő tevékenységéről vált világhírűvé, nemcsak tudós volt, hanem kulturális ikon. Munkássága teljes anyagát, a könyveit, tanulmányait, ismeretterjesztő írásainak sok ezer oldalnyi szövegét, a tudós fotóit – köztük számos hírességgel közös képét – a Cambridge-i Egyetem könyvtára, a vele és róla készült hang- és filmfelvételeket, tintapacás leveleket, néhány személyes tárgyát, mint például a speciális kerekesszékét pedig a londoni Science Museum őrzi.

Cambridge-ben őrzik Newton és Darwin munkásságának hasonló archívumát is, így most Hawking a korábbi tudósóriásokhoz csatlakozott. Hawking hamvait is e két tudósé közt helyezték örök nyugalomra a Westminster Apátságban. Ahogy ő maga mondta: „Minden generáció az előtte járók vállán áll”, most már ő is azok közé tartozhat, akinek a vállára állva az emberiség jövője épülhet.

Graffiti egy cambridge-i falon, Hawking fekete lyukakkal kapcsolatos munkáját, és híres mondását „Légy kíváncsi!” idézi. Forrás: University of Cambridge

A Cambridge-i Egyetem könyvtárában már most is számos jeles tudós munkáit lehet megtalálni, így pl. Maxwell vagy Rutherford, vagy épp a legelső Királyi Csillagász, John Flamsteed archívumát is itt őrzik. A Hawking-archívum katalogizálásának és digitalizálásának anyagi fedezetét biztosítandó a könyvtár alapítványt hozott létre, azzal a céllal, hogy minél nagyobb közönséghez juthasson el a világhírű tudós szellemi öröksége. Ahogy ő maga mondta: „A világon mindenkinek ingyenesen, akadályok nélkül hozzá kellene férnie nemcsak az én kutatásaimhoz, hanem minden kíváncsi és nagy elme, az emberi értelem teljes spektrumán átívelő munkáihoz is.”

A tudós három gyermeke közös nyilatkozatban köszönte meg az archívum létrehozását, és hangsúlyozták, hogy ennek segítségével a munkásságát a következő generációk folytatni tudják majd.