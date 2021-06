Ókori táblát talált egy gazda a földjén

2600 éves sztélére bukkant egy gazda az egyiptomi Iszmáilija közelében – számol be a Live Science. Az Egyiptomi Régészeti Minisztérium szerint a kőtábla II. Uahibré (i. e. 589-570) fáraóhoz köthető.

A gazda épp művelésre készítette elő a földjét, amikor megtalálta a homokkőből készült tárgyat, majd azonnal felvette a kapcsolatot a hatóságokkal. A sztélé 230 centiméter hosszú, 103 centiméter széles és 45 centiméter vastag.

A kőlapon egy szárnyas napkorong látható, a szimbólum gyakran köthető Réhez, a napistenhez. A sztélén II. Uahibré pajzsdísze, illetve 15 sornyi hieroglifa is kivehető. A tábla szövegét egyelőre nem fordították le, de úgy tűnik, hogy egy hadjáratról szól, amelyet a fáraó Egyiptomtól keletre vezetett.

Museum of Antiquities in Ismailia received a sandstone stela dating back to the 26th dynasty, that kings erected during military campaigns towards the east.

It was discovered by a citizen in his farm & he immediately notified the Tourism and Antiquities Police. @KhaledElEnany6 pic.twitter.com/fmsCEvnpym

— Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) June 4, 2021