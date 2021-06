Így néz ki a levegőből egy korai viking település

A kelet-izlandi Stöðvarfjörður Stöð nevű területénél 2007-ben fedezték fel az első viking kori emléket, az igazi ásatások viszont csak 2015-ben kezdődtek meg. Ma már tudjuk, hogy Izland legkorábbi viking településének maradványai találhatóak itt, a helyi hosszúházak a 9. században épültek.

Stöð-nél két, egymásra emelt hosszúházat tártak fel. A kutatók úgy gondolják, hogy az alsó, ősibb építmény a 800-as évek elejéről származik, és nyári, esetleg őszi lakhelyként szolgált. Ekkoriban Izlandon még nem voltak állandó települések. A felső, fiatalabb ház egy törzsfőnöké lehetett, és 874 körül építették fel.

A hosszúházak, ahogy nevükből is sejthető, keskeny építmények, amelyekben több család is élhetett. Bjarni Einarsson, a feltárás vezetője 2018-ban osztott meg egy látványos légi felvételt a lelőhelyről. A videón jól kirajzolódik a fiatalabb ház alapja, a feltárási területen álló embereknek köszönhetően pedig az egykori építmény méreteit is el lehet képzelni.



Einarsson szerint az újabb stöð-i hosszúház 40 méter hosszú volt. Az egykori csarnokban különböző tárgyakat, így gyöngyöket, gyűrűket, aranytöredékeket, ezüstöt, illetve római, közel-keleti és egyéb eredetű érméket is találtak.