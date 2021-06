Ismeretlen ősi rokonunk csontjaira bukkantak

Forrás: Avi Levin and Ilan Theiler, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University

Emberek egy korábban ismeretlen populációjára bukkantak Izraelben – számol be a Live Science. A szakértők úgy vélik, hogy a csoport a modern emberekkel és a neandervölgyiekkel egy időben élhetett, az egyes populációk pedig nemcsak ismereteket cseréltek, hanem el is keveredtek. A felfedezésről két tanulmányban számoltak be, melyek itt és itt érhetőek el.

A csontokat 2010-ben találták meg a közép-izraeli Ramla közelében, Nesher bányavidékén. A lelőhelynél kőeszközöket, illetve emberi és állati maradványokat találtak. Israel Hershkovitz, a Tel-Avivi Egyetem munkatársa és kollégái nagyjából egy évtizeden át elemezték a leleteket.

Az eredmények alapján a csontok a Homo nem egy eddig ismeretlen tagjától származnak, a fosszíliák nagyjából 140-120 ezer évesek. A nesher-ramlai ember bizonyos vonásaiban, így fogaiban és állkapcsában, a neandervölgyire hasonlított, több tulajdonságában viszont jóval ősibbnek tűnik.

Hershkovitzék más izraeli leleteket is tanulmányoztak, és arra jutottak, hogy több, korábban előkerült kövület ugyanattól az embertípustól maradt fenn. Úgy tűnik, a csoportnak kifejezetten nagy populációja volt a régióban 400-100 ezer éve. A szakértők szerint a helyi leletekhez a legközelebb az észak-spanyolországi, sokat vitatott Sima de los Huesos-i maradványok állnak.

A kutatók a nesher-ramlai ember kőeszközeit is megtalálták, ezek sokban hasonlítanak a modern ember és a neandervölgyi tárgyaihoz. A csapat szerint az eltérő populációk átadták egymásnak tudásukat, és el is keveredtek.

A szakértőknek egyelőre nem sikerült DNS-t kivonniuk a maradványokból, a leletek ennek ellenére segíthetnek jobban megérteni az emberi evolúciót. Hershkovitzék elképzelhetőnek tartják, hogy a nesher-ramlai ember a neandervölgyiek felmenője volt, az elmélet alátámasztásához ugyanakkor további vizsgálatokra lesz szükség.