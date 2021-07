A legendás világutazóval kapcsolatos dokumentumok kerültek Magyarországra

A 2021. július 1-jén bemutatott, orosz, amerikai, osztrák, francia és tajvani gyűjteményekből érkezett dokumentumok hozzájárulnak a világhírű, 18. századi magyar hajós, katona és földrajzi leíró eddig kevésbé ismert kamcsatkai, amerikai, madagaszkári és formosai (Tajvan korabeli neve) tartózkodásának kutatásához, és fontos adalékokkal szolgálnak a Habsburg-házhoz és a Franciaországhoz fűződő viszonyáról is – közölte az MTI-vel a Benyovszky Nemzeti Emlékbizottság.

Mint a közlemény emlékeztet, a Magyar Nemzeti Levéltár az idei emlékévhez kapcsolódva a Benyovszky-életmű feltárását célzó, nemzetközi összefogásra hívta fel az életút szempontjából jelentős határon túli levéltárakat. Több rangos tudományos intézményből, így az Osztrák Állami Levéltárból, az Orosz Föderáció Állami Levéltárából, a Francia Nemzeti Levéltárból, valamint az Amerikai Egyesült Államok Nemzeti Levéltárából érkeztek feldolgozatlan dokumentumok Magyarországra.

„A tudományos értékű anyagok nemcsak a hazai, hanem a négy földrészen járt neves magyar hajós és katona életútjának határainkon túli értékeléséhez is hozzájárulnak, új tudományos információkkal, értékelésekkel gazdagítva korábbi ismereteinket” – idézi a közlemény Szabó Csabát, az MNL főigazgatóját.

Az Amerikai Egyesült Államokból érkezett iratcsomagban többek között Benyovszky Móric George Washingtonnak és Benjamin Franklinnek küldött levelei találhatók, illetve a madagaszkári expedícióval kapcsolatos iratok.

Franciaország a gyarmatügyi minisztérium és a külügyi levéltár iratait küldte el az expedícióról, Madagaszkár gyarmatosításáról és a Benyovszky ellen foganatosított fellépésről, az osztrák partnerek pedig a Benyovszky család iratait, a neki adományozott grófi címmel és a rehabilitációjával kapcsolatos dokumentumokat adták át.

Benyovszky Móric életét eddig szinte csak az emlékirataiból lehetett ismerni, a most összegyűjtött primer iratok megerősíthetik a memoárban szereplő adatokat, igazolhatják azok objektivitását, illetve kiegészíthetik a hiányzó részeket – hangsúlyozza a dokumentumok jelentőségét a Benyovszky Nemzeti Emlékbizottság.

A közlemény szerint a nemzetközi összefogás eredményeként összegyűjtött dokumentumokat és az új kutatási eredményeket szeptemberben, a Benyovszky tudományos konferencián ismertetik részletesen, majd az anyag az MNL nyilvános adatbázisaiban lesz kutatható.

Színre kerül az emlékév során egy Benyovszkyról szóló, új magyar musical is: Nagy Tibor Magnus, Pozsgai Zsolt és Bradányi Iván munkáját októberben mutatják be a Pesti Magyar Színházban, a Magyar Állami Operaház közreműködésével.

A Magyar Posta emlékbélyeget adott ki, a Magyar Nemzeti Bank díszérmét bocsát ki, szobrot állítanak és közteret neveznek el Benyovszky Móricról, Jókai Benyovszky-ábrázolása címmel irodalmi szimpóziumot rendeznek, novemberben pedig a Mária Terézia által adományozott grófi kinevezési okmányokat és a címert adják ki, de országszerte és a határon túli magyar területeken számos további előadás és rendezvény is megidézi az emlékév során Benyovszky Móric alakját.