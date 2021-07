Titokzatos faragványt találtak Hadrianus falánál

Forrás: The Vindolanda Trust

Egy gyönyörű, homokkőből faragott domborműre bukkantak Vindolanda erődjénél, Hadrianus falától nem messze – számol be a helyi régészeti alapítvány. A 160 milliméterszer 315 milliméteres alkotáson egy lovat vezető meztelen férfi alakja látható, a tárgy eredetileg egy fülkében lehetett.

A faragványt két önkéntes, Richie Milor és David Goldwater találta meg 2021 májusában egy 4. századi épületben. A férfiak rögtön felismerték a lelet jelentőségét.

Marta Alberti régész jelenleg is próbálja kideríteni, hogy kit ábrázolhat a dombormű. Mivel hasonló tárgyak eddig nem kerültek elő a környéken, az alkotáson pedig nincs felirat, a kutatónak igen nehéz dolga van. Alberti szerint a meztelenség azt jelentheti, hogy a férfi egy isten, ezt igazolja az is, hogy bal kezében egy lándzsát tart, ami Mars hadisten attribútuma. Igaz, a fejénél lévő körkörös struktúra két szárny is lehet, ami már Mercuriusra, az utazás istenére utal.

A leletet egy 4. századi katonai istállóban fedezték fel. A helyi lovasságnak talán megvolt a maga Mars- vagy Mercurius-ábrázolása – persze az is lehetséges, hogy a dombormű egyéb istent mutat be.