Keresztény vikingek sírjaira bukkantak

Hét viking kori, nagyjából ezeréves sírt találtak a svédországi Sigtunánál – számol be a Live Science. A lelőhelyet 2021 áprilisában fedezték fel, az ásatás pedig májusban zajlott, a leleteket ugyanakkor még mindig elemzik. A csontvázak kifejezetten jó állapotban konzerválódtak, az egyik nyughelyben ikergyermekeket temethettek el.

A szakértők úgy vélik, hogy a négy felnőtt és négy gyermek egy olyan közösség tagjai lehettek, akik áttértek a kereszténységre. Johan Runer, az Uppdrag arkeologi vállalat régésze és a projekt vezetője szerint a feltárt sírokban egyértelműen felismerhetőek a keresztény vonások. A legtöbb személyt háton fekve, kelet-nyugati irányban temették el, míg a korabeli Svédország pogányait jellemzően elhamvasztották.

A kutatók szenet és megégett tárolókat is találtak, ami arra utal, hogy legalább négy elhunyt esetében tűzszertartás is kísérte a temetést. Runer szerint ez inkább a keresztény viking korra jellemző, a szokás korábban meglehetősen ritka volt Sigtuna környékén. A kutatók négy nyughelynél kőhalmot, egynél pedig kőből kialakított sírüreget is találtak. Sigtunánál ilyen struktúrák korábban nem kerültek elő, távolabbi területen, a kora keresztény sírok között viszont akadnak hasonlóak.

Az egyik nyughelyben két, azonos korúnak tűnő kisgyermek csontjaira bukkantak, a szakértők szerint egy tragikus ikervetélés emlékét találhatták meg. A sírokban izgalmas tárgyak kerültek elő, az egyik férfit például díszes övben, szájában egy ezüst érmével temették el, egy másik nyughelyben pedig egy szépen dekorált, csontból készült fésűt találtak.