I. Ottó császár elveszett templomára bukkantak

Forrás: The Print Collector via Getty Images

Szakértők egy csoportja az uralkodói palotát keresve I. Ottó német-római császár (936–973) egyik templomát azonosította – számol be a Live Science. A Nagy Ottóként is ismert uralkodó megszilárdította a birodalom hatalmát, és kitolta annak határait.

A korabeli források alapján a császár a szászországi Helfta közelében építtetett egy palotát és egy templomot. A Szász-Anhalti Állami Műemlékvédelmi és Régészeti Hivatalának csapata 2021 májusában kezdte meg az ásatást, melynek során felfedezték a templom maradványait. A háromhajós, kereszt alaprajzú épület nagyjából 30 méter hosszú, a templomot a reformáció idején rombolták le.

A lelőhelyen előkerült már többek között egy román bronz kereszt, amelynek zománca a 13. században készült a franciaországi Új-Aquitania területén fekvő Limoges-ben. A régészek egy harang nagy töredékét, egy zománcozott 9. századi brosst és számos érmét is találtak. A templom temetőjét is felfedezték, a maradványok feltárása és vizsgálata jelenleg is zajlik.

A források alapján I. Ottó ugyan elrendelte a helyi építkezéseket, de csak egyszer járt a környéken, amikor 968 körül felszentelték a templomot. A császárnak több palotája és temploma is állt a birodalomban.