Ha a Balaton kerül szóba, akkor sokan vannak, akiket a szívük csak a déli, vagy éppen az északi parthoz húzza, pedig a teljes élményhez nem elég csak a tó egyik oldalát ismernünk és szeretnünk, ahhoz az északi part dombos vidéke és a déli part lankái is hozzátartoznak. Félig nem érdemes megélni a Balatont – vallja a Dreher, így a márka az Arany Rajzszög Társasággal közösen tíz fiatal, de már sokszorosan díjnyertes grafikust kért fel, hogy a Balaton-rajongók által legvonzóbb célpontoknak választott öt északi és öt déli parti helyszínt rajzolják meg modern formában, saját stílusjegyeiket kölcsönözve a grafikákhoz, mégis a tóhoz kötődő évszázados képi világot és hangulatokat megidézve. A grafikák most egy különleges kettős plakátkiállításon elevenednek meg.

Galéria Félig nem érdemes megélni a Balatont! (X) Siófok Forrás: Lőrincz Attila Félig nem érdemes megélni a Balatont! (X) Balatonalmádi Forrás: Kondor Zóra Félig nem érdemes megélni a Balatont! (X) Balatonboglár Forrás: Simon Attila Félig nem érdemes megélni a Balatont! (X) Balatonfüred Forrás: Lovász Zoltán Félig nem érdemes megélni a Balatont! (X) Balatonlelle Forrás: Herbszt László Félig nem érdemes megélni a Balatont! (X) Balatonszárszó Forrás: Cserkuti Dávid Félig nem érdemes megélni a Balatont! (X) Csopak Forrás: Kara György Félig nem érdemes megélni a Balatont! (X) Keszthely Forrás: Tóth Andrej Félig nem érdemes megélni a Balatont! (X) Révfülöp Forrás: Pattantyús Márton Félig nem érdemes megélni a Balatont! (X) Zamárdi Forrás: Szalma Edit

A Balaton környékén mindenkinek megvan a saját kedvenc strandja, büféje, horgászhelye és sorolhatnánk még a kikapcsolódás megannyi egyéb balatoni lehetőségét. A Balaton emellett hazánk tájegységei közül talán a legváltozatosabb környezetet, hangulatot és színeket tudja nyújtani az ide látogatónak. A Dreher márka célja a plakátok kiállításával az, hogy ezt a világot a maga teljességében ismerje meg minden idelátogató. Ezért úgy döntöttek, hogy az északi parti városokról készült plakátokat délen, és a déli partiakét északon állítják ki, így adva kedvet a másik part meglátogatására is, hiszen az csupán egy rövid kompútra van. Az augusztus 15-ig látogatható kiállításnak északon a balatonfüredi Tourinform iroda ad otthont a Blaha Lujza utcában, délen pedig a Siófoki Nagystrand a messziről is jól látható óriáskerék tövében.

Emellett a felignemerdemes.dreher.hu weboldalon megtalálható interaktív térképről az alkotások nagy felbontásban le is tölthetők, ahol ráadásul a rajongók saját fotóit is várja a márka, így remélhetőleg a nyár végére a Balaton-élmények közel teljes tárháza is összegyűlhet.

Az alkotók listája: Cserkúti Dávid, kiváló illusztrátor, képregényrajzoló – Balatonszárszó; Herbszt László, Aranyrajzszög díjas grafikus – Balatonlelle; Kara György, Aranyrajzszög díjas grafikus – Csopak; Kondor Zóra, Aranyrajzszög díjas grafikus – Balatonalmádi; Lovász Zoltán, kiváló illusztrátor – Balatonfüred; Lőrincz Attila, Aranyrajzszög díjas grafikus – Siófok; Pattantyús Márton, tervezőgrafikus, a Magyar Képzőművészeti Egyetem külső óraadója, a Szimultán Művészeti Iskola tanára – Balatonboglár; Simon Attila, Aranyrajzszög díjas grafikus – Révfülöp; Szalma Edit, Arany Rajzszög díjas grafikus, kiváló illusztrátor – Zamárdi; Tóth Andrej, Arany Rajzszög díjas grafikus, az ART Hekk balatoni projekt kitalálója – Keszthely.