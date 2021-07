Magyar siker a mobiltelefonos nemzetközi fotóversenyen

Először nyert nagydíjat magyar versenyző a mobiltelefon-fotózás Oscarján, a 2007 óta évente megrendezett IPPAWARDS nemzetközi iPhone fotópályázaton. 2021. július 22-én New Yorkban jelentették be, hogy Kerekes István fotográfus érdemelte ki a 14. iPhone Photography Awards 2021 Grand Prize Winner – Photographer of the Year nagydíjat.

István évek óta figyelemmel kíséri és fotózza a romániai juhászok életét, az idén februárban készült mobiltelefonos felvétele lett a világverseny legjobbja. A megmérettetésre több mint 140 ország, több ezer fotósa nevezett több tízezer fényképpel.

A felvétel Marosvásárhelyen (Târgu Mureș) készült iPhone 7-es készülékkel, a fotón Alexandru és Peter, a két juhász állt modellt a hangulatos fotóhoz. A rideg táj, a két zord külsejű juhász, és az életet, a reményt képviselő bárányaik komplex hangulata nem véletlenül nyerte el a zsűri tetszését!

A további díjazott fotókat az IPPAWARDS oldalán nézhetik meg.