Elsüllyedt települést találtak a Velencei-lagúnában

Fantina Madricardo, a Velencei Tengertudományi Intézet munkatársa és kollégái új tanulmányukban azt írják, egy római kori útra bukkantak a tengerfenéken a Velencei-lagúnában – számol be a Live Science. A csapat emellett egy dokk és egyéb struktúrák maradványait is felfedezte, úgy tűnik, hogy a környéken egykor egy település feküdt.

A Treporti-csatornában az 1980-as években is előkerültek olyan leletek, amelyek arra utaltak, hogy a középkori Velence megalapítása előtt a területen szárazföld húzódott. A kutatók úgy gondolják, hogy a térségben több kisebb település is létezhetett, melyeket utak köthettek össze. Madricardo szerint a Velencei-lagúna lassan alakult ki az utolsó glaciális után. A római kor óta, az elmúlt 2 ezer évben akár 2,5 méterrel is emelkedhetett a helyi tengerszint. Mindez azt jelenti, hogy a térség sok régészeti lelete ma a tenger mélyén fekszik.

Velence ugyan több száz éves, de a római korból nem maradtak fenn a településről források. A kutatókat régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy mennyire volt lakott a környék az ókorban.

Az új, szonáros adatokat 2020-ban gyűjtötték a Treporti-csatornában. A szakértők 12 régészeti struktúrát találtak, a csapat arra gyanakszik, hogy egy egykori útra és egy kikötőre bukkantak. A kutatók szerint elképzelhető, hogy a környéken sűrű úthálózat futott, amely a helyi kis településeket kötötte össze az északra fekvő Altinum kereskedelmi városával.