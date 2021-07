Előkerült egy kép az utolsó babilóniai királyról

Az időszámítás előtti 6. századból származó faragványt találtak Szaúd-Arábia északi részén – számol be a Smithsonian Magazine. Az ábrán Nabú-naid, az utolsó babilóniai király látható, kezében egy jogarral. Az uralkodóról a forrásokban igen negatív kép él.

A leleten 26 ékírásos sor olvasható, ezzel ez az eddigi leghosszabb ékírásos forrás, amelyet az országban valaha találtak. A faragványon Nabú-naid előtt négy jelkép, a hold, a nap, egy kígyó és egy virág látható. A kutatók szerint a szimbólumoknak vallásos jelentősége lehetett, de további vizsgálatokra lesz szükség ennek igazolásához.

Archaeologists from the Saudi #HeritageCommission have discovered fascinating rock inscriptions in the Hail region (northern Saudi Arabia) that depict the Babylonian King Nabonidus. pic.twitter.com/HqQ0BZ3mUw

— هيئة التراث (@MOCHeritage) July 13, 2021