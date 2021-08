Ókori borospoharakat fedeztek fel

Ősi üvegeket találtak az izraeli Usa Nemzeti Park területén – áll az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) közleményében. A források alapján tudni lehet, hogy Usa egykor jelentős üvegiparnak adott otthont, a legújabb feltárások pedig igazolják ezt: a kutatók borospoharakra, illetve nyers üvegek darabjaira bukkantak.

A római és bizánci kori Usa rengeteg misnái (ismétléssel tanulásos) héber szövegben szerepel, mint a helyszín, ahol Bar Kohba 135-ös lázadását követően a szanhedrin tanácskozó és döntéshozó szervezetet megújították. A helyi tanács elnöke II. Simon ben Gamliel rabbi volt, akit fia követett.

A szövegekből egy Iszaak Nappaha rabbit is ismerünk, aki szintén a szanhedrin tagja volt. A források alapján ő vas és üveg készítéséből élt. A helyszínen vassalak, szögek és egy kalapács, illetve több üvegdarab is előkerült, ez azt sugallja, hogy Usában mesteremberek éltek, akik a jó minőségű kerámiák és lámpák mellett vas- és üvegművességgel is foglalkoztak.

Az usai ásatások az IAA által vezetett, a szanhedrin nyomainak felkutatását célzó projekt keretében valósultak meg. A programban számos intézmény és önkéntes vesz rész.