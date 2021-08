Lopott ókori kincseket találtak

Az izraeli hatóságok több száz ókori érmére bukkantak egy Bnei Brak-i otthonban, Tel-Avivtól északra – számol be e Smithsonian Magazine. A leleteket az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) és a Rablásmegelőzési Egység azonosította, miközben egy olyan személy után nyomoztak, aki feltételezhetően illegális műkincs-kereskedelemmel foglalkozik.

A szakemberek a római, a bizánci és az iszlám korból, valamint a 2 ezer évvel ezelőtti Hasmóneus-dinasztia idejéből származó érméket találtak. Ilan Hadad, az IAA munkatársa szerint a műkincs-kereskedelem a fosztogatásokat támogatja, amelyek visszafordíthatatlan károkat okozhatnak a lelőhelyeknek.

A szakértők úgy vélik, hogy a most elfogott kereskedő külföldön is tevékenykedett. A hatóságok nem számoltak be arról, hogy mennyi érmét foglaltak le, illetve hogy mekkora a gyűjtemény értéke.

Izraelben a műkincsek kiemelését és a velük való illegális kereskedelmet akár öt év börtönnel is büntethetik. A kereskedők ugyanakkor szerezhetnek hivatalos engedélyt, az ilyen licences személyekkel pedig gyakran könnyedén üzletelhetnek a műkincsrablók. Az elmúlt években az IAA komoly erőfeszítéseket tett, hogy visszaszorítsák az illegális tevékenységet.