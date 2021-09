Szabályos kőgolyókat találtak egy több ezer éves sírban

Szakértők egy csoportja az Orkney-szigetekhez tartozó Sanday-en, Tresness közelében tárt fel egy 5500 éves nyughelyet – számol be a The Scotsman. A sír Skócia egyik legősibb emlékhelye.

Az ásatás során a kutatók két, kőből készült golyót is felfedeztek. Egyelőre nem tudni, hogy mire használták a tárgyakat, az egyik lehetséges magyarázat, hogy az eszközök újkőkori fegyverek voltak.

Eddig Skócia területén nagyjából 500 hasonló, faragott követ találtak. Dr. Hugo Anderson-Whymark, a Skót Nemzeti Múzeum szakembere szerint Orkney területén eddig csak mintegy 20 neolitikum kori csiszolt kőgolyóra bukkantak.

Well what a find! a polished stone ball found in the chamber of the neolithic tomb Tresness Sanday. This find is of real significance as it is one of only a few that has been discovered in a burial context.@UCLanArchAnth @UCLanResearch @hugowhymark @SamWalshOsteo @NtlMuseumsScot pic.twitter.com/YEbPBhJjfy

