Vizigót sírt fedeztek fel Spanyolországban

Szakértők egy csoportja a spanyolországi Ojo Guareña karsztkomplexumban található San Tirso és San Bernabé remetelakoknál zajló feltáráson egy 7-8. századi sírra bukkant – számol be a Heritage Daily. A nyughelyben egy háton fekvő férfi volt.

A San Bernabé-barlang a kora középkorban, a kereszténység révén fontos vallási és zarándoklati központtá vált, utóbb egy Szent Tirsónak és Szent Barnabásnak szentelt templomot is alapítottak a helyszínen. Az Ojo Guareña karsztrendszer barlangjaiban korábban egy pogány szentély működött.

A lelőhelyen folyó feltárás során egy, a hispán-vizigót időszakra (7-8. század) és az érett középkorra (8-9. század) datálható réteget is azonosítottak különböző maradványokkal. Ana Isabel Ortega, a Fundación Atapuerca and the Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana munkatársa és a csapat tagja szerint az adatok megerősítik a helyi kereszténység kezdetével kapcsolatos idószakot.

A kutatók elképzelhetőnek tartják, hogy a sírban felfedezett hispán-vizigót kori férfinak köze volt a helyszín első remetéihez. A későbbi vizsgálatok, főként az izotópos elemzések további részleteket tárnak majd fel az elhunyt életéről. A korszak rendkívül mozgalmas volt, ekkoriban érkeztek meg a régióba a mórok.