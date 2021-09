Rituális tárgyakat találtak Egyiptomban

Egyiptomi régészek Tell el-Faráín lelőhelyénél dolgozva olyan tárgyakra bukkantak, amelyeket Hathorhoz köthető szertartások során használtak – számol be a Heritage Daily. A predinasztikus kor óta lakott Tell el-Faráín, azaz Butó volt Alsó-Egyiptom kobraistennője, Uadzset városa. A település az Óbirodalom korában néptelenedett el, majd az időszámítás előtti 8. században ismét beköltöztek a területére.

A szakértők egy olyan mészkőoszlopot tártak fel, amely Hathor alakját veszi fel. A csapat emellett fajanszból készült füstölőket is talált, az egyik Hórusz isten fejét formázza. Előkerültek olyan agyagfigurák is, amelyeket a kutatók szerint Hathorral kapcsolatos rituálékon használták. Végezetül Tauretet és Thotot ábrázoló szobrocskákat, áldozatok tárolását szolgáló edényeket, egy aranyból készült Hórusz szeme medált, valamint aranyozáshoz használt aranypelyheket is találtak.

Musztafa Vaziri, a Legfelsőbb Régészeti Tanács főtitkára szerint fontos felfedezésről van szó, mert olyan tárgyakra bukkantak, amelyeket Hathor napi tisztelete során használtak. Mint mondta, az eszközöket valószínűleg gyorsan rejtették el kőtömbök alá egy homokdomb tetején, Uadzset templomától délre.

Hosszam Hanim, az expedíció vezetője hozzátette: kollégáival egy belülről csiszolt mészkőből álló épület is feltártak. Ebben a napi szertartásokhoz használt szent víz kútja volt.