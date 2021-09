Jégkorszaki lábnyomokat találtak

Forrás: National Park Service, USGS and Bournemouth University

Egy friss tanulmányban olyan új-mexikói lábnyomokat írnak le, amelyek az utolsó jégkorszak csúcsára datálhatóak – számol be a Live Science. A felfedezés segíthet megérteni, hogy miként telepedtek meg az első emberek Amerikában.

Korai kőeszközök alapján a régészek hosszú időn át úgy vélték, hogy a földrész első lakói a Clovis-kultúra tagjai voltak. Az utóbbi években azonban több tanulmányban is arra jutottak, hogy már ezt megelőzően is eljutottak emberek a kontinensre. Igaz, a vonatkozó leletek körül komoly viták alakultak ki, egyes szakértők azt is felvetették, hogy az ősi kőeszköznek vélt tárgyak valójában természetes kövek.

A White Sands Nemzeti Park területén, egy ősi tófenéken feltárt 60 lábnyom ugyanakkor már sokkal stabilabb érvnek tekinthető a korábbi megtelepedés mellett. A maradványok arról árulkodnak, hogy a térségben már 21-23 ezer éve éltek emberek. Matthew Bennett, a Bournemouth-i Egyetem munkatársa és a csapat tagja szerint a White Sands-i nyomok a korai emberi jelenlét első egyértelmű bizonyítékai.

A nyomok egy vizes terület peremén alakultak ki. A szakértők az üledékben feltárt magokon végeztek szénizotópos elemzést, az adatok alapján a nyomok az utolsó glaciális maximum csúcsára datálhatóak. Bár nem ezek a legkorábbi, emberektől származó maradványok Amerikában, a leletegyüttes erős bizonyítéknak számít.

A csapat szerint több nyom tinédzserektől vagy gyermekektől származik. A maradványok talán az életkor alapján történő munkamegosztásról árulkodnak.