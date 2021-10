Visszakapják a világ legrégebbi esőerdejüket az őslakosok

Hivatalosan is megkapják az ausztráliai keleti kuku yalanji őslakosok a Daintree Nemzeti Parkot – számol be a The Guardian. Az Ausztrália északi részén fekvő, 160 hektáros területen húzódik a világ legősibb esőerdeje. A kormány és az őslakos közösségek közötti történelmi megállapodás értelmében a Ngalba Bulal, a Kalkajaka és a Hope Islands Nemzeti Park is eredeti tulajdonosaikhoz, a keleti kuku yalanjikhoz kerül.

Chrissy Grant őslakos és a trópusgazdálkodási hivatal új elnöke szerint a lépés nagyon fontos a közösség számára. A térség hagyományos lakói régóta a világörökségi helyszínnek számító esőerdőben élnek, a keleti kuku yalanjik pedig a világ egyik legősibb élő kultúráját alkotják.

A Daintree kivételes táját az elmúlt évtizedekben súlyosan roncsolta a faipar, illetve más emberi tevékenységek. A queenslandi kormány hosszú időn át támogatta az efféle aktivitást, miközben a régió felügyeletében az őslakosok nem vehettek részt.

Azzal, hogy 1988-ban a park bekerült az UNESCO világörökségi helyszínei közé, javulás állt be a helyzetében, kulturális jelentőségeit azonban ezzel még nem ismerték el. A világörökségi előkészítés folyamatába ráadásul nem vonták be az őslakosokat. Bár a kormány később megállapította a kulturális jelentőséget, az UNESCO továbbra is természeti értékeire fókuszált.

A mostani döntés nem pusztán szimbolikus, Grant szerint a végső cél az, hogy a nemzeti parkot kizárólag az őslakosok kezeljék. Grant a négy éven át tartó tárgyalás után bízik benne, hogy más közösségek esetében is hasonló lépésre szánják el magukat a döntéshozók.