Ősi ember csontjára bukkantak Celebesz szigetén

Forrás: Brumm et al., 2021, PLOS ONE, CC-BY 4.0 (creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Egy új tanulmányban a szerzők azt írják, az indonéziai Celebesz szigetén Wallacea legősibb emberi maradványaira bukkantak – számol be a Phys.org. A főként indonéz szigetekből álló régió fontos átjáró volt Ázsia és Ausztrália között.

Wallacea területén az utóbbi évtizedekben rengeteg ősi leletet találtak. A celebeszi Leang Bulu Bettue barlangban például kőeszközöket, sőt barlangrajzokat is felfedeztek, emberi csontok viszont kis számban kerültek csak elő itt. Adam Brumm, a Griffith Egyetem munkatársa és kollégái most a lelőhely egyik állkapocs-töredékét elemezték, a lelethez három fog is tartozik.

A régészek a környező maradványokat vizsgálva megállapították, hogy a csont 16-25 ezer éves, és egy modern embertől származik. A felfedezés segíthet jobban megismerni, hogy kik éltek a térségben a jégkorszak idején, illetve hogy miként jutott el a modern ember Ausztráliába. Ekkoriban a tengerek szintje alacsonyabb volt, egyes szigetek között pedig földhidak húzódhattak.

Úgy tűnik, az azonosítatlan nemű személy, akinek maradványait elemezték, szájbetegségekben szenvedett. A fogakon látható kopás arra utal, hogy az érintett eszközként használta őket, de ínybetegségre, fogvesztésre és lyukakra utaló nyomokat is kimutattak. Az érintett idős lehetett, kis fogai pedig arról árulkodnak, hogy európai rokonaihoz képest alacsonyabb volt.