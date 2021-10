Kivételes állapotú vaskori sílécekre bukkantak

1300 év után párosítottak össze ismét két vaskori sílécet – számol be a Live Science. Az első leletet évekkel ezelőtt, a másodikat pedig a közelmúltban találták meg egy norvégiai hegyen.

A Secrets of the Ice gleccserkutató csoport 2014-ben találta meg a magányos lécet a dél-norvégiai Reinheimen Nemzeti Park területén fekvő Digervarden egyik jégfoltjában. A lelet kora ellenére, a jégnek köszönhetően, kiváló állapotban konzerválódott, még az a kötés is fennmaradt, amellyel az egykori síelő rögzítette a lábát.

Az elkövetkező években a szakértők többször is megpróbáltak ráakadni a hiányzó párra, amelyet végül szeptember 20-án, 5 méterre az elsőtől találtak meg. Lars Pilø, a csapat tagja szerint az új darab még jobb állapotú, mint párja. A síléc mentése nem volt egyszerű feladat, a felszereléshiány és a rossz időjárási körülmények is nehezítették a munkát. A szakértők végül csak hat nappal később visszatérve tudták elhozni a leletet.

A lécek a viking kor előtti időkre datálhatóak. A darabok közel azonos méretűek, az új lelet valamivel nagyobb, 187 centiméter hosszú és 17 centiméter széles. A léc 5 méterrel mélyebben volt, mint párja, így jobban konzerválódott, ez pedig megmagyarázhatja a méretbeli különbségeket.

Az új lelet rögzítője nyírfadarabokból, bőrből és egy fadugóból áll. A két léc kialakítása jelentősen eltér, ennek hátterében a kézi készítés, a gyakori használat és a javítások állnak. A kutatók szerint ez a legjobb állapotban fennmaradt prehisztorikus sílécpár, melynek tulaja talán vadász lehetett.