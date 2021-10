A rómaiak elleni lázadás idején elrejtett kincset találtak

Az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) egy, a Hasmóneus-dinasztia (Kr. e. 141–37) korára datálható érmeegyüttest tárt fel a közép-izraeli Modi’in-Maccabim-Re’utnál – számol be a Heritage Daily. A szakértők egy mezőgazdasági területet vizsgáltak, amikor egy sziklahasadékban ezüstérmékre bukkantak. A régészek arra gyanakodnak, hogy a korábban vert érméket egy, a rómaiak elleni felkelés idején rejtették el.

A tárgyak Türosz ősi városában, a mai Libanon területén készültek. Az érméken VII. Antiokhosz, a hellenisztikus Szeleukida Birodalom királya, esetleg öccse, II. Démétriosz látható.

Avraham Tendler, az IAA munkatársa szerint a felfedezés arról árulkodik, hogy a birtok egykori tulajdonosai hónapokig gyűjtötték a pénzt, majd valamilyen okból elhagyták a környéket. Az érméket talán azzal a céllal rejtették el, hogy visszatérve ismét elővegyék őket. „Izgalmas belegondolni, hogy az érmekincs több mint 2 ezer éven át várt a feltárásra” – mondta a kutató.

A csapat olyan bronz érméket is felfedezett, melyeken a Hasmóneus-ház egyes uralkodóinak neve olvasható.

Az érméken „Szabadságot Sionnak!” felirat olvasható, ami arra utal, hogy a birtokon olyanok élhettek, akik részt vettek a Római Birodalom elleni, időszámítás szerint 66-ban kirobbant felkelésben, azaz a római-zsidó háborúban. Tendler szerint a helyiek épp a lázadás előtt kövekkel erősítették meg az épületet, a padlók alatt pedig rejtett üregeket is találtak. A birtokon egy olyan mikvét is feltártak, amely egy komplex, a Bar Kohba-felkelés korából származó tárgyakat őrző járathoz vezet.